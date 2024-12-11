Двое 14-летних школьников с пистолетом угрожали подростку в метро Москвы

Хулиганство произошло на территории Троицкой линии московского метрополитена в конце декабря.

Двое 14-летних школьников оскорбляли 16-летнего парня в столичном метрополитене. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. В кадре заметно, что один из хулиганов угрожал подростку пистолетом, в то время как другой нападавший снимал происходящее на камеру мобильного устройства. Российские правоохранительные органы вычислили личности подозреваемых и задержали злоумышленников. Последние стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ. Речь идет о хулиганстве. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы управления Следственного комитета по Москве.

Установлено, что конфликтная ситуация произошла 22 декабря в вагоне поезда, который двигался по Троицкой линии подземки.Двое несовершеннолетних пассажиров подошли к местному жителю и стали оскорблять его, а также вести себя вызывающе.

Кроме того, один из фигурантов направил в сторону потерпевшего предмет, похожий на пистолет. пресс-служба СК РФ по городу

В настоящее время подросткам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Бастрыкин взял под контроль дело о систематическом избиении блокадницы в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК