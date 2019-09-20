Движение по красной ветке метро восстановили

Станции снова открыли на вход.

В петербургском метро восстановили движение электропоездов по красной ветке. Об этом сообщил в пресс-службе подземки в субботу, 18 декабря.

К 16:40 дня все станции метро вновь открыли на вход, интервал движения подземного транспорта восстанавливается.

Напомним, что на станции метро "Политехническая" упал на рельсы пассажир. Информация о его состоянии здоровья уточняется. В связи с инцидентом движение поездов по первой линии было временно нарушено. Составы курсировали от "Площади Ленина" до "Проспекта Ветеранов". Известно, что в 16:24 "Девяткино", "Площадь Мужества" и "Политехническая" были закрыты на вход.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в "ЛизаАлерт" попросили о помощи в поисках мальчика, которого похитил отец.

Фото: Piter.tv