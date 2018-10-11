На станции метро "Политехническая пассажир" упал на пути

С 16 часов дня поезда идут от "Площади Ленина" до "Проспекта Ветеранов".

В петербургской подземке пассажир упал на пути. Инцидент произошел на станции метро "Политехническая". Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена в субботу, 18 декабря.

Движение подземного транспорта по первой линии временно нарушено. Поезда курсируют от "Площади Ленина" до "Проспекта Ветеранов". Известно, что в 16:24 "Девяткино", "Площадь Мужества" и "Политехническая" были закрыты на вход.

Корреспондент Piter.tv сообщает, что к 16:39 движение осуществляется от "Площади Ленина" до "Девяткино".

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Фото: Piter.tv