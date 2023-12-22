На "Пионерской" нетрезвый мужчина упал на пути

Подробности случившегося уточняются, проводится проверка.

16 января мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, упал на пути на станции метро "Пионерская". Он не пострадал. Об этом рассказали в tg-канале "Топ новости Петербурга".

По данным пресс-службы городского комитета по транспорту, в связи с инцидентом в период с 19:03 до 19:12 движение поездов от "Купчино" до "Петроградской" и с "Петроградской" до "Парнаса" осуществлялось с увеличенным интервалом.

Подробности случившегося уточняются, проводится проверка.

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Фото: Telegram / Топ новости Петербурга