Незаконную торговлю зеленью и апельсинами пресекли у станции метро "Пионерская"

В качестве склада для овощей и фруктов нарушители использовали припаркованное рядом авто.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы пресекли нелегальную предпринимательскую деятельность вблизи станции метро "Пионерская". При поддержке полицейских они изъяли продукцию и автомобиль, в котором хранились продукты, – сообщают в пресс-службе ККИ.

Незаконная торговая точка развернулась у дома №17 по Коломяжскому проспекту. Нарушители продавали зелень и цитрусовые фрукты. В их отношении сотрудники комитета составили 2 административных протокола, земельный участок был освобожден от нелегальной деятельности.

Ранее мы рассказывали, что Елене Абрамовой вынесли приговор за политическую акцию на Невском.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга