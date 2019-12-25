На время закрытия станции метро "Пионерская" в Петербурге запустят 2 новых транспортных маршрута

Речь идёт об автобусе №76 и троллейбусе №42.

С понедельника, 19 июня, на севере Петербурга заработают 2 новых автобусных маршрута на время закрытия станции метро "Пионерская" на ремонт. Об этом информирует пресс-служба городского комтранса.

В частности, в период с 5:30 до 00:00 автобус №76 будет следовать от станции "Площадь Восстания" мимо "Горьковской", "Петроградской", "Чёрной речки" и "Комендантского проспекта" до улицы Шаврова. Интервал движения составит 12-15 минут.

Кроме того, в аналогичный период времени троллейбус №42 проследует от станции Сортировочная мимо "Бухарестской", "Волковской", "Обводного канала", "Лиговского проспекта" вплоть до Московского вокзала. Интервал составит 12-16 минут по будням в часы пик и 15-22 минуты – в выходные.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обновят скоростные метеоры.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер); комтранс Петербурга