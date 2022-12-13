В метро Петербурга пьяный мужчина упал на рельсы

Его оперативно подняли наверх и передали сотрудникам скорой помощи.

Сегодня, 25 февраля, в петербургском метро на "оранжевой" ветке встали поезда. Выяснилось, что транспорт не мог курсировать по участку от станции станции "Спасская" до "Площади Александра Невского" из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Выпивший мужчина упал на пути. Его оперативно подняли наверх и передали сотрудникам скорой помощи. Отметим, что пассажир остался жив. После этого движение составов возобновилось.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее на Piter.tv: мужчину, стрелявшего в омоновца в центре Петербурга, отправили в СИЗО.

Фото: Piter.tv