В метро Петербурга пьяный мужчина упал на рельсы

Сегодня, 25 февраля, в петербургском метро на "оранжевой" ветке встали поезда. Выяснилось, что транспорт не мог курсировать по участку от станции станции "Спасская" до "Площади Александра Невского" из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.
Выпивший мужчина упал на пути. Его оперативно подняли наверх и передали сотрудникам скорой помощи. Отметим, что пассажир остался жив. После этого движение составов возобновилось.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Ранее на Piter.tv: мужчину, стрелявшего в омоновца в центре Петербурга, отправили в СИЗО.
Фото: Piter.tv
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