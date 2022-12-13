  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:07
108
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мужчину, стрелявшего в омоновца в центре Петербурга, отправили в СИЗО

0 0

На суд Хачикяна привели в медицинском комбинезоне.

В Петербурге отправили в СИЗО мужчину, который стрелял в омоновца около станции метро "Гостиный двор". Он проведет в следственном изоляторе два месяца. Решение принял Куйбышевский районный суд. Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

Следователи выяснили, что Тигран Хачикян разделяет взгляды одной из экстремистских групп. Злоумышленник частично признал свою вину и не возражал против заключения.

Добавим, что на суд Хачикяна привели в медицинском комбинезоне.

Остановлен Хачикян был передней подсечкой, упал, получив синяки, следует из материалов, представленных суду.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фото: Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Видео: Телеграм / Shot

 

Теги: стрелял в сотрудника омона, суд, тигран хачикян
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии