Мужчину, стрелявшего в омоновца в центре Петербурга, отправили в СИЗО

В Петербурге отправили в СИЗО мужчину, который стрелял в омоновца около станции метро "Гостиный двор". Он проведет в следственном изоляторе два месяца. Решение принял Куйбышевский районный суд. Об этом сообщили в tg-канале Shot.
Следователи выяснили, что Тигран Хачикян разделяет взгляды одной из экстремистских групп. Злоумышленник частично признал свою вину и не возражал против заключения.
Добавим, что на суд Хачикяна привели в медицинском комбинезоне.
Остановлен Хачикян был передней подсечкой, упал, получив синяки, следует из материалов, представленных суду.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Фото: Телеграм / Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Видео: Телеграм / Shot
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