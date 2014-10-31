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Ироничные постеры с призывом держаться за поручни в транспорте представили в Петербурге
Сегодня, 16:18
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kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

Ироничные постеры с призывом держаться за поручни в транспорте представили в Петербурге

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На изображениях появились герои известных картин.

Петербургский комитет по транспорту опубликовал ироничные постеры с призывом держаться за поручни в автобусах, троллейбусах и трамваях. Изображения были представлены пользователям сети в четверг, 16 декабря. 

Креативными силами героев известных картин поместили в интерьер городских автобусов.

Комитет отмечает, что через иронию и гротеск они пытаются напомнить пассажирам о соблюдении правил безопасности во время поездок в общественном транспорте. Это необходимо для того, чтобы не получить травмы при торможении и повороте.

В комитете по транспорту Петербурга еще не решили, будет ли работать общественный транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь. На данный момент вопрос прорабатывается.

Фото: Piter.tv, Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: петербург, социальная реклама, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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