Смольный еще точно не решил, будет ли работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Постановление с конкретным решением выйдет в 20-х числах декабря.

В комитете по транспорту Петербурга еще не решили, будет ли работать общественный транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь. На данный момент вопрос прорабатывается. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ведомства.

Ранее врио главы комитета по культуре Федор Болтин заявил о том, что общественный транспорт, в частности метрополитен, в Новый год работать не будет, так как праздничных мероприятий в центре города не ожидается. В комтрансе отметили, что решение будет приниматься не только исходя из наличия или отсутствия мероприятий, но и с учетом удобства жителей, транспортных потоков. По итогам анализа обстановки будет принято решение и подписано постановление. Пока документ официально не опубликован, говорить о конкретном решении рано. Скорее всего, информация появится в 20-х числах декабря.

В прошлом году общественный транспорт в ночь праздников не работал из-за эпидемиологической обстановки. Тогда так же предварительное решение озвучил представитель комитета по культуре, позже информация подтвердилась.

Фото: Piter.TV