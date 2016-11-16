В "ЛизаАлерт" попросили о помощи в поисках мальчика, которого похитил отец

Ребенка силой забрал ограниченный в родительских правах отец.

В Петербурге больше недели разыскивают 4-летнего Матвея Сапрыкина, которого похитил отец. Известно, что суд лишил мужчину родительских прав.

Утром 8 декабря в полицию обратилась 41-летняя петербурженка, проживающая в доме №77/1 по Суздальскому проспекту. Женщина рассказала, утром она собиралась отвезти 4-летнего сына в детский сад. Выйдя из дома, к ней подошел бывший муж (и отец ребенка) избил ее, забрал сына и уехал на каршеринговом автомобиле в неизвестном направлении. Мужчина похитил мальчика уже во второй раз. Так, в прошлом году на поиски Матвея ушло полгода.

Известно, что отец мог увезти сына в любой регион России. В "ЛизаАлерт" попросили жителей страны быть внимательными. Сейчас следственным органам и поисковикам важна любая информация о местоположении ребенка.

У мальчика русые волосы и карие глаза. Рост пропавшего около 110 сантиметров. В день исчезновения он был одет в сине-бело-салатовый комбинезон, толстовку с изображением кота и оливковую шапку. Обут был в черные ботинки.

В организации "ЛизаАлерт" просят всех, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, немедленно позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Митянина прокомментировала похищение ребенка и избиение его матери в Калининском районе.

Фото: ЛизаАлерт