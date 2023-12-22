Движение на трассе "Нарва" восстановили после массовой аварии

Участниками аварии стали 14 автомобилей.

Движение на трассе "Нарва" возобновили после массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сейчас движение открыто по одной полосе. На второй полосе продолжаются работы по устранению последствий ДТП и расчистке проезжей части.

Инцидент произошел на 43-м километре федеральной автодороги А-180. Автомобили столкнулись около деревни Кипень. В результате случившегося пострадал один человек. Информация о погибших не поступала. Добавим, что участниками аварии стали 14 автомобилей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти опрокинулся детский автобус, проводится прокурорская проверка.

Фото: Piter.tv