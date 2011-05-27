Движение на трассе А-114 в Бокситогорском районе возобновилось в штатном режиме

На трассе А-114 в Ленинградской области движение автотранспорта возобновилось в штатном режиме, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
По официальной информации ведомства, с 17:20 13.07.2021 на 386 километре федеральной дороги А-114 "Вологда – Тихвин - Новая Ладога", у деревни Самойлово вновь открыто движение.
Поврежденные автомобили в ближайшее время будут убраны, но помех для транспорта они не создают. Над причинами и обстоятельствами произошедшего ДТП по-прежнему работают правоохранители.
Столкновение "Шевроле Нива" и грузовика произошло примерно в 12:30. В результате аварии погибли водитель и пассажирка "Шевроле".
В Приморском районе на Торжковской улице петербурженка на Mini Cooper сбила мотоциклиста.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург.
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