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На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП
Вчера, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП

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Имеется информация о двоих погибших.

На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, на 386 км  федеральной дороги А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" в Бокситогорском районе Ленобласти полностью перекрыто движение транспорта в связи с ДТП. Объезд возможен через Пикалёво.

Участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Имеется информация о двоих погибших. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь, МЧС.

Фото: Piter.tv

Теги: смертельное дтп, трасса
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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