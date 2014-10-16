Имеется информация о двоих погибших.

На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, на 386 км федеральной дороги А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола" в Бокситогорском районе Ленобласти полностью перекрыто движение транспорта в связи с ДТП. Объезд возможен через Пикалёво.

Участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Имеется информация о двоих погибших. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь, МЧС.

Фото: Piter.tv