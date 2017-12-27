Движение на синей ветке метро восстановлено

Движение поездов в метро на линии №2 восстановлено после 30-ти минутной задержки

В 19.02 пресс-служба подземки сообщила, что движение поездов на синей ветке метро восстановлено.

"Движение на Линии 2 восстановлено, но поезда идут с увеличенными интервалами от ст. "Парнас" до ст. "Купчино", - отметили в пресс-службе.

На станциях в центре Петербурга до сих пор большое скполение пассажиров.

Предлагаем воспользоваться рекомендациями для пассажиров по передвижению в метро и на наземном транспорте, от пресс-службы СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, что в Петербурге на синей ветке в тоннеле метро сломался состав, об этом сообщили в 18.23.

Видео: Piter.TV