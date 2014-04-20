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Среди участников драки на "Владимирской" был подросток
Сегодня, 16:25
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Среди участников драки на "Владимирской" был подросток

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 21 апреля, в 19:29 на станции метро "Владимирская" произошла потасовка. Спустя сутки сотрудникам полиции удалось установить личности участников драки. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-ти и 25-ти лет. Среди них был и 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Нарушителей порядка задержали на Купчинской улице. Дебоширов доставили в полицейский участок и составили на них административные протоколы. Несовершеннолетний школьник был передан родителям. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на территории "Красного треугольника" обнаружили подпольную нарколабораторию.

Фото: Piter.tv

Теги: драка в метро, метро владимирская, подземка, подростки, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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