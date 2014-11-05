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На 4 суток арестовали участника массовой драки на "Владимирской"

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Мужчина признал вину.

В пятницу, 22 апреля, Куйбышевский суд Петербурга заключил под арест Алихана Черивмурзаева. Он обвиняется в мелком хулиганстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

В пресс-службе уточнили, что мужчина признал вину и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 4 суток. В сообщении упомянули и Шамиля Хайбулаева. В отношении него прекратили дело за отсутствием состава правонарушения. 

Кроме этого, опубликовали видео с камер видеонаблюдения, где на станции метро "Владимирская" запечатлели драку, в которой принимал участие Черивмурзаев. Об инциденте на станции метро стало известно 21 апреля. 

Ранее мы писали, что жену чиновника из Ленобласти оштрафовали за дорогую покупку недвижимости.

Фото и видео: объединенная пресс-служба судов города
 

Теги: арест, владимирская, драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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