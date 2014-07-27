Жену чиновника из Ленобласти оштрафовали за дорогую покупку недвижимости

Семья не смогла объяснить происхождение 353 тыс. рублей из суммы покупки.

В пятницу, 22 апреля, в Ленобласти жену чиновника оштрафовали за покупку чересчур дорогой квартиры.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки расходов чиновников Ломоносовского района выяснилось, что один из них в 2018 году совестно с супругой купил квартиру. Ее стоимость превышала их общий доход за предыдущие три года. Следователям это показалось подозрительным.

Семья не смогла объяснить происхождение 353 тыс. рублей из суммы покупки. На эту сумму оштрафовали их по решению суда.

Ранее мы писали, что суд вынес решение по делу о 7 спиленных елях в "Комаровском береге".

Фото: Piter.tv