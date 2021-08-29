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Суд вынес решение по делу о 7 спиленных елях в "Комаровском береге"
Сегодня, 16:43
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Суд вынес решение по делу о 7 спиленных елях в "Комаровском береге"

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Ущерб природе составил 348 тысяч рублей.

Суд освободил женщину, которая ножовкой спилила 7 европейских елей на территории памятника природы "Комаровский берег". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Нина Назарова уничтожила деревья в канун Нового года — 31 декабря 2020 года. Ущерб природе составил 348 тысяч рублей. Диаметр ствола составлял до 12 см. Несколько заседаний подсудимая игнорировала, ее местоположение не могли установить. Тогда было решено заключить ее под стражу. 

Срок назначил женщине лишение свободы на год условно с испытательным сроком 1 год. 

Фото: Piter.tv

Теги: ель, ущерб природе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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