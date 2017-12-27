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Рекомендации для пассажиров по передвижению в метро и на наземном транспорте в связи со сломанным составом
Сегодня, 19:08
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ProkVad
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Рекомендации для пассажиров по передвижению в метро и на наземном транспорте в связи со сломанным составом

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Вечером 10 января в Петербурге на синей ветке метро сломался подвижной состав.

В связи с неисправностью подвижного состава в тоннеле метро на 2-й линии и большим количеством пассажиров на станциях в центре Петербурга, Роман Агапитов в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок" предлагает пассажирам воспользоваться другими способами передвижения.
 
Для проезда до закрытых станций рекомендуем  пользоваться 1-й или 5-й линиями метрополитена и далее наземным транспортом: 
- до станции "Чёрная речка": от станции "Петроградская" на автобусах №1 и №46 или троллейбусе № 34; 
- до станции "Пионерская": на поездах 5-й линии метро до станции  "Комендантский проспект" и далее на трамваях №47 и №55 или автобусах №127, №135, №171; 
- до станции "Озерки": на поездах 1-й линии метро до станции "Площадь Мужества" и далее на автобусах №80 и №123; 
- до станции "Проспект Просвещения": на поездах 1-й линии до станции  "Гражданский проспект" и далее на трамвае № 100 или автобусе № 121.
 
 
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
 
 
Теги: метро , подземка , спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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