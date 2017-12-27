Рекомендации для пассажиров по передвижению в метро и на наземном транспорте в связи со сломанным составом

Вечером 10 января в Петербурге на синей ветке метро сломался подвижной состав.

В связи с неисправностью подвижного состава в тоннеле метро на 2-й линии и большим количеством пассажиров на станциях в центре Петербурга, Роман Агапитов в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок" предлагает пассажирам воспользоваться другими способами передвижения.

Для проезда до закрытых станций рекомендуем пользоваться 1-й или 5-й линиями метрополитена и далее наземным транспортом:

- до станции "Чёрная речка": от станции "Петроградская" на автобусах №1 и №46 или троллейбусе № 34;

- до станции "Пионерская": на поездах 5-й линии метро до станции "Комендантский проспект" и далее на трамваях №47 и №55 или автобусах №127, №135, №171;

- до станции "Озерки": на поездах 1-й линии метро до станции "Площадь Мужества" и далее на автобусах №80 и №123;

- до станции "Проспект Просвещения": на поездах 1-й линии до станции "Гражданский проспект" и далее на трамвае № 100 или автобусе № 121.

Петербурге на синей ветке в тоннеле метро сломался состав. Напомним, что вечером 10 января в

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург