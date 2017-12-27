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В Петербурге на синей ветке в тоннеле метро сломался состав

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На синей ветке метро в тоннеле сломался подвижной состав

Вечером 10 января, на линии №2 в тоннеле метро сломался подвижной состав, об этом в 18.23 сообщили в пресс-службе подземки.

"На Линии 2 поезда следуют от ст. "Купчино" до ст. "Петроградская". В тоннеле неисправный состав. Движения до ст. "Парнас" нет. По второму пути поезда следуют от ст. "Парнас" до ст. "Купчино" с увеличенным интервалом", - отметили в пресс-службе.

Также в связи с большим количеством пассажиров на платформе ст. "Петроградская" и "Пионерская" вход в вестибюли временно закрывают.

"Поезд встал на перегоне между Пионерской и Удельной. Машинист вышел в туннель. До этого что-то сильно треснуло и вагон затрясло", - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: метро , подземка , состав , спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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