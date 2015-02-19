Двигатель ПД-14 сделает гражданскую авиацию России недосягаемой для санкций Америки

Устройство позволит выйти гражданской авиации России на новый уровень.

Создание нового двигателя ПД-14 повлияет на всю отрасль российского гражданского самолетостроения. Об этом сообщило ФБА "Экономика Сегодня" со ссылкой на эксперта AVIA.RU Романа Гусарова.

Специалист отметил, что первые испытания устройства пройдут в 2020 году. Двигатель будет встроен в среднемагистральный самолет МС-21. На данный момент устройство полностью готово. Сейчас изготовители надеются повысить эксплуатационные характеристики. Готовится серийное производство. Предварительно оно начнется в 2021 году.

Сейчас же в качестве силовой установки на российских самолетах используют американский двигатель от компании Pratt & Whitney. Замена двигателя позволит стране избежать экономических санкций со стороны Запада и приобрести клиентов как внутри страны, как и за ее пределами.

Нельзя исключать заказов на поставку ПД-14 со стороны иностранных авиапроизводителей. Особенно в случае тех государств, которые, по тем или иным причинам, имеют проблемы с закупкой компонентов на Западе комментирует аналитик

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Фото: Piter.tv