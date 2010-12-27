Госдума: теперь GPS-трекеры для животных не попадают под понятие шпионского оборудования

Чиновники уточнили, какие действия попадают под понятие "шпионских".

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который уточняет понятие шпионского оборудования. В частности, теперь владельцы домашних животных могут не бояться, что GPS-трекер для отслеживания геолокации питомцев признают опасным для безопасности страны.

Отметим, что принятые поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях разработаны Правительством. Чиновники определили, что устройства, обладающие функциями аудио- и видеозаписи не считаются шпионскими, если в них намеренно не добавлены функции,позволяющие получать или накапливать информацию о личной, семейной, коммерческой или иной тайне без ведома ее обладателя. При этом, функции фотофиксации и геолокации разрешены, если они не нарушают вышеупомянутые требования.

На данный момент за нарушение данного закона действует наказание до четырех лет лишения свободы. Злоумышленник также не может занимать определенные государственные должности на сроком на три года.

Ранее Piter.tv писал о том, что комитет Госдумы отрегулирует использование гражданских беспилотников.

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