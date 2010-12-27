Украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка

Женщина родила девочку дома, не перевязала пуповину и ударила новорожденную по голове.

Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным правоохранителей, сотрудница пограничного отряда в июле родила ребенка в домашних условиях, специально не перевязала пуповину новорождённой девочке и ударила её по голове. Коллега и по совместительству сестра женщины закопала еще живую малышку.

Сестер подозревают в умышленном убийстве новорождённого по предварительному сговору. Если их вину признают, женщинам может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее под Иркутском следователи нашли мать, которая родила ребенка в ведро и отвезла на свалку.

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