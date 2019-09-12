Под Иркутском следователи нашли мать, которая родила ребенка в ведро и отвезла на свалку

Женщина приняла такое решение чего в связи с трудным материальным положением и наличием еще двух детей.

Следственный отдел по г. Тайшет СУ СК РФ по Иркутской области нашли женщину, которая оставила умирать своего новорожденного ребенка зимой на свалке. Ей предъявили обвинение по стать 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка).

В феврале 2019 года в поселке Юрты Тайшетского района вблизи свалки было найдено тело новорождённого ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребенок родился живым, однако умер от переохлаждения.

Только недавно удалось найти мать ребенка: ей оказалась 42-летняя жительница поселка Юрты. Она рассказала следователям, что родила малыша зимой в ведро на улице, ребенок похрипывал, но не кричал. Затем женщина завернула ведро в мусорный пакет и на санях отвезла на свалку. Обвиняемая приняла такое решение чего в связи с трудным материальным положением и наличием еще двух детей.

Следователями СКР с обвиняемой проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: YouTube/ СКР по Иркутской области