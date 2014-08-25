Две шайбы Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

Игра завершилась с результатом 5:1.

Две шайбы российского нападающего Андрея Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ворота оппонентов заброшенными шайбами на встрече также отметились Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Андрей Свечников (реализовал дубль), Джордан Мартинук. Они забили голы на 4, 33, 34 и 35, 55 минутах матча. Единственный раз в ворота соперников смог забить игрок "Сиэтла" Андре Бураковски на 34 минуте.

Напомним, что Андрей Свечников забросил три шайбы в текущем сезоне НХЛ. Ранее форвард также отличился в игре против "Коламбуса" (4:1). Россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Ахо. На текущий момент "Каролина" одержала третью победу подряд, клуб не потерпел ни одног поражения. При этом "Сиэтл" проиграл свой второй матч подряд.

Два очка Капризова не помогли "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Лос-Анджелесом".

Фото и видео: YouTube / Sports Gaming Universe