Две передачки Мичкова помогли "Филадельфии" одержать победу над "Ванкувером"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Филадельфия" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан второй звездой матча. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Ноа Кейтса и Бобби Бринка. "Филадельфия" идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 47 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 38 матчей, забросил девять шайб и отдал 13 голевых передач. Хоккеист идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

