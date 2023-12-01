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Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Анахайм"

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На счету хоккеиста 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Тома Уилсона.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 20 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк анахайм дакс, хк вашингтон кэпиталз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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