Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл"

На счету форварда 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" добился победы над "Сиэтлом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Клаймэт Пледж-Арене" в Сиэтле.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами. Он помог отличиться Самуэлю Жирару и Натану Маккиннону. "Колорадо" одерживает третью подряд победу и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 55 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел в составе "Колорадо" 25 матчей, забросил восемь шайб и отдал 10 голевых передач. Россиянин идет на девятом месте среди всех игроков команды по набранным очкам.

Видео: YouTube / SPORTSNET