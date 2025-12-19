Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Юту"

Россиянин набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Ютой" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя передачами на Даррена Рэддиша и Энтони Сирелли. "Тампа" вернулась на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 70 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 47 матчей, забросил 26 голов и отдал 54 голевые передачи. Россиянин идет на третье месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

