Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сиэтл"

На счету форварда 46 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одолела "Сиэтл" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Клаймэт Пледж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Джейка Гюнцеля и Брэндона Хагеля.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 26 матчей и набрал 46 (14+32) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET