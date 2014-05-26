Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Филадельфией"

Нападающий оформил пятый дубль в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Филадельфией" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей и оформил пятый дубль в чемпионате.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 29 матчей и набрал 45 (20+25) очков.

Ранее мы сообщали, что "Коламбус" уступил "Анахайму", Марченко отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET