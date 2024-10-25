Две передачи Коваленко помогли "Колорадо" обыграть "Юту"

Россиянин набрал три очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Ютой" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Колорадо" Николай Коваленко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Кейла Макара и Кейси Миттельштадт.

В нынешнем сезоне НХЛ Николай Коваленко провел 8 матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Калгари".

Видео: YouTube / NHL