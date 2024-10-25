Две передачи Коваленко помогли "Колорадо" обыграть "Юту"

"Колорадо" одержал победу над "Ютой" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.
Нападающий "Колорадо" Николай Коваленко принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Кейла Макара и Кейси Миттельштадт.
В нынешнем сезоне НХЛ Николай Коваленко провел 8 матчей и набрал 3 (0+3) очка.
Ранее мы сообщали, что передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Калгари".
Видео: YouTube / NHL
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