Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Калгари"

Хоккеист набрал пятое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" одержала победу над "Калгари" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил голевую передачу на Джека Рословича, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 6 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET