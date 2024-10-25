  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:25
189
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Тампой"

0 0

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Тампу" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также отметился передачей на Мэтта Болди.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 7 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии