Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Тампой"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Тампу" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также отметился передачей на Мэтта Болди.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 7 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET