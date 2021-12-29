Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Анахайм"

На счету форварда 42 очка в 33 матчах.

"Миннесота" обыграла "Анахайм" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка по итогам встречи. С его передач отличились Райан Хартман и Матс Цуккарелло, оформивший дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 33 матча и набрал 42 (14+28) очков.

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Видео: YouTube / PRO Hockey