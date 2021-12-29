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Две фуры перекрыли Московское шоссе в Петербурге
Сегодня, 22:36
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Две фуры перекрыли Московское шоссе в Петербурге

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Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник вечером, 1 февраля, на Московском шоссе в Петербурге столкнулись две фуры, в результате они перекрыли дорогу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, на 22:30 вечера они уже 2,5 часа стоят в пробке. Специальная техника так и не приехали к месту происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент все детали произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку-оперативника.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Maks Eremkin

Теги: московское шоссе, пробка, фуры
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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