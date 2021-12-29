Две фуры перекрыли Московское шоссе в Петербурге

Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник вечером, 1 февраля, на Московском шоссе в Петербурге столкнулись две фуры, в результате они перекрыли дорогу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, на 22:30 вечера они уже 2,5 часа стоят в пробке. Специальная техника так и не приехали к месту происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку-оперативника.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Maks Eremkin