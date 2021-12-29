В Петербурге двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку-оперативника

Драка произошла 31 января в отделе полиции Василеостровского УМВД.

Во вторник, 1 февраля, стало известно, что двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку-оперативника в отделе полиции Васильевского острова. Мужчины сломали ей предплечье. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, драка произошла 31 января в отделе полиции Василеостровского УМВД. На сегодняшний день по факту конфликтной ситуации проводится служебная проверка.

Сообщается, что один из нападавших — "знаменитость района", который любит создавать конфликтные ситуации, отметил источник.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске трое азиатов избили и ограбили мужчину. У него отобрали 20 000 рублей, мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8, часы Honor, золотую цепочку и электронную сигарету. Сумма ущерба составила 162 500 рублей.

Фото: Piter.tv