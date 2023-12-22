Два жителя столицы задержаны полицией Москвы за разбойное нападение на квартиросъёмщика в Перово

Полиция раскрыла дело о нападении на жителя Москвы.

Два жителя российской столицы задержаны правоохранительными органами за разбойное нападение на квартиросъёмщика в Перово. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. По предварительной информации, в дневное время двое злоумышленников ворвались в помещение, расположенное на Перовской улице, где избили арендатора жилья.

Далее налётчики, угрожая ножом и пневматическим пистолетом, потребовали от пострадавшего перевести сторонним лицам крупную денежную сумму. пресс-служба МВД РФ

Часть денежных средств имелась на счетах квартиросъёмщика, а еще 200 тысяч рублей ему пришлось дистанционно взять в долг у своего знакомого. После этого злоумышленники забрали с собой также наличные деньги жертвы нападения.Общая сумма причинённого материального ущерба для потерпевшего составила около полумиллиона рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа