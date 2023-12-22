Они пытались отобрать у него телефон.

Полицейские ищут напавших с ножом на 16-летнего подростка на проспекте Солидарности. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 56-летний мужчина с сообщением о том, что во дворе дома 10 корпус 1 по проспекту Солидарности двое неизвестных напали на его 16-летнего сына и, при попытке отобрать у него мобильный телефон, несколько раз ударили его ножом.

Подросток с ножевыми ранениями был отправлен в детскую больницу, откуда, после оказания медицинской помощи, направлен на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавшие разыскиваются.

Петербурженка попала в реанимацию после принятия солнечных ванн.

Фото: Piter.tv