В Сингапуре два варана съели питона на глазах у мужчины

Ящеры начали "завтракать" жертвой с двух сторон.

Два варана съели огромного питона на глазах у мужчины. Об этом сообщили очевидцы на Facebook. Свидетелям событий удалось заснять "завтрак" обитателей Центрального региона Сингапура около реки Каланг. Они выложили видеозапись в группе Nature Society.

Видео загрузил в социальную сеть пользователь с именем Свен Айнхаус 20 июня. на кадрах запечатлено, как крупные ящерицы расположились у головы и хвоста змеи, после чего начали ее есть с двух концов.

Великолепные кадры! Вам повезло увидеть это вживую...Далеко не многим удается увидеть нечто подобное прокомментировали запись пользователи Facebook

Посетитель зоопарка в Таиланде спас оленя от питона.

Видео: Facebook/ Nature Society (Singapore)