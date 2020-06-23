В Сингапуре два варана съели питона на глазах у мужчины

Два варана съели огромного питона на глазах у мужчины. Об этом сообщили очевидцы на Facebook. Свидетелям событий удалось заснять "завтрак" обитателей Центрального региона Сингапура около реки Каланг. Они выложили видеозапись в группе Nature Society.
Видео загрузил в социальную сеть пользователь с именем Свен Айнхаус 20 июня. на кадрах запечатлено, как крупные ящерицы расположились у головы и хвоста змеи, после чего начали ее есть с двух концов.
Великолепные кадры! Вам повезло увидеть это вживую...Далеко не многим удается увидеть нечто подобное
прокомментировали запись пользователи Facebook
Посетитель зоопарка в Таиланде спас оленя от питона.
Видео: Facebook/ Nature Society (Singapore)
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