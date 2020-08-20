Два судна столкнулись в акватории реки Янцзы около Шанхая

Власти считают пропавшими без вести 14 человек.

Два судна столкнулись в акватории реки Янцзы. Об этом сообщили местные журналисты из Центрального телевидения Китая. В СМИ отметили, что в результате инцидента, произошедшего утром 20 августа, пропавшими без вести считаются 14 человек. Недалеко от Шанхая столкнулись танкер и баржа с щебнем.

Власти КНР уточнили, что чрезвычайная ситуация произошла около 03:39 утра по местному времени (22:39 вечера 19 августа по московскому времени). Спасателям удалось помочь трем членам экипажа из 17. Они оказались в воде после столкновения. С трюме танкера находились три тысячи тонн бензина. Груз загорелся, после чего судно затонуло.

В настоящее время один из пострадавших госпитализирован. Ведутся поиски остальных членов экипажа.

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