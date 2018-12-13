Пять человек погибли во время крушения двух самолетов в небе над Аляской

Десять человек получили ранения, еще один числится пропавшим без вести.

Пять человек погибли во время крушения двух гидросамолетов в небе над Аляской. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на круизную компанию Princess Cruises.

Авиакатастрофа случилась в понедельник, приблизительно в 13 часов по местному времени (00:00 мск вторника). На борту лайнеров находились 16 человек, пять из них погибли, десять — получили ранения разной степени тяжести, еще один числится пропавшим без вести.

Сообщается, что среди погибших четыре пассажира и пилот одного из гидросамолетов. Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, еще трое — в тяжелом.

Авиакомпания принесла свои соболезнования родственникам погибших. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) направил на место крушения самолетов группу специалистов для расследования инцидента.

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