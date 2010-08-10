Два рейса в Петербург задержали на несколько часов

Опаздывают самолеты из Челябинска и Сургута.

Два самолета, которые должны прилететь в Петербург, задерживаются на восемь часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн табло аэропортов Челябинска и Сургута.

Причиной задержек стала непогода. В регионах идет сильный снег.

Самолет авиакомпании "Победа" должен был вылететь из Челябинска в Пулково в 05:40. Воздушное судно должно было приземлиться в 14:00. Однако регистрацию на рейс перенесли на полдень. Теперь в лучшем случае пассажиры окажутся в самолете в 13:20.

Также на восемь часов опаздывает рейс авиакомпании "Россия". Отравление планировалось в 05:25, но вылет перенесли на 15:30.

Ранее на Piter.tv: "Аэрофлот" намерен запустить рейсы Петербург-Москва с получасовым интервалом.

Фото: Pxhere