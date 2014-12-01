"Аэрофлот" намерен запустить рейсы Петербург-Москва с получасовым интервалом

Ожидается, что с июня 2024 года пассажиры смогут приобрести билеты с открытой датой и улететь на ближайшем самолёте при наличии свободных мест.

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена ввести новый формат рейсов Петербург-Москва с интервалом в 20-30 минут. Проект обсуждается с представителями аэропорта Пулково. Об этом пишет "Фонтанка".

Ожидается, что с июня 2024 года пассажиры смогут приобрести билеты с открытой датой и улететь на ближайшем самолёте при наличии свободных мест. Компания также планирует ввести ускоренные процедуры в Пулково для пассажиров таких рейсов.

По мнению другого источника, билеты с открытой датой будут реализованы в виде абонементов, позволяющих регистрироваться на нужный рейс по мере необходимости. Увеличение числа перелётов между городами может создать конкуренцию для поездов "Сапсан". Конечное решение по этой инициативе пока не принято.

Ранее мы сообщили о том, что пребывающие в Пулково с задержкой рейсы стали обслуживать быстрее.

Фото: Piter.TV