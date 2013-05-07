Пребывающие в Пулково с задержкой рейсы стали обслуживать быстрее

За полгода получилось уменьшить время обслуживания воздушных судов на 8 минут.

Итоги проекта "Мобильные бригады", который направлен на сокращение времени оборота воздушных судов, подвели в Пулково. После запроса авиакомпаний обслуживание рейсов с поздним прибытием стала обеспечивать мобильная бригада, работающая в ускоренном режиме, рассказали в пресс-службе аэропорта 11 декабря.

В рамках проекта сформировали 12 мобильных бригад, в каждой из которых по 20 специалистов, проходящих соответствующее обучение. За полгода получилось уменьшить время обслуживания воздушных судов на 8 минут.

Одной из первых сервис протестировала компания Smartavia. Самолеты перевозчика теперь обслуживают за 43 минуты вместо предыдущей 51 минуты (-15%). С момента запуска "Мобильной бригады" Smartavia выполнила более 4400 рейсов из Петербурга и обратно.

Благодаря запуску сервиса, в Пулково удалось сократить время обслуживания 55% рейсов с поздним прибытием. Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее на Piter.TV: дополнительные рейсы из Петербурга в Калининград появятся на новогодние праздники.

Фото: Piter.TV