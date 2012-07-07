Дополнительные рейсы из Петербурга в Калининград появятся на новогодние праздники

Количество рейсов увеличено в связи с повышенным спросом.

Авиакомпания "Россия" увеличит количество рейсов в Калининград в период новогодних праздников. Как сообщила пресс-служба "Храброво", самолеты будут чаще летать в Петербург и Москву.

С 22 декабря по 14 января в расписании появятся новые ежедневные рейсы из Петербурга в Калининград и обратно. Вылет из Северной столицы – в 16:50 (по местному времени), вылет из Калининграда – в 18:55.

А 28, 29, 30, 31 декабря и 4, 5, 6, 7, 8 января будут введены рейсы с вылетом из Пулково в 19:00, 31 декабря – 17:00 и с вылетом из аэропорта "Храброво" в 21:05, 31 декабря – 19:05.

Авиакомпания Utair удвоит частоту рейсов между Петербургом и Самаркандом. Перелёты будут осуществляться по расширенному графику, то есть, еженедельно по пятницам и воскресеньям.

Фото: Piter.tv