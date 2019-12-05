Utair увеличила число рейсов из Петербурга в Самарканд

Авиакомпания Utair удвоит частоту рейсов между Петербургом и Самаркандом. Об этом сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.
Так, перелёты осуществляться по расширенному графику, то есть, еженедельно по пятницам и воскресеньям. Согласно новому расписанию, вылеты состоятся в 11:05 из Петербурга и в 19:10 из Самарканда, что обеспечит удобство и комфорт пассажирам.
Время в пути составит всего 4 часа 50 минут.
Ранее мы сообщили о том, что Boeing из Нью-Йорка экстренно сел в Пулково из-за дебошира на борту.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все