Utair увеличила число рейсов из Петербурга в Самарканд

Перелёты осуществляться по расширенному графику, то есть, еженедельно по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Utair удвоит частоту рейсов между Петербургом и Самаркандом. Об этом сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.

Так, перелёты осуществляться по расширенному графику, то есть, еженедельно по пятницам и воскресеньям. Согласно новому расписанию, вылеты состоятся в 11:05 из Петербурга и в 19:10 из Самарканда, что обеспечит удобство и комфорт пассажирам.

Время в пути составит всего 4 часа 50 минут.

Ранее мы сообщили о том, что Boeing из Нью-Йорка экстренно сел в Пулково из-за дебошира на борту.

Фото: Piter.TV