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Boeing из Нью-Йорка экстренно сел в Пулково из-за дебошира на борту
Сегодня, 10:53
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Boeing из Нью-Йорка экстренно сел в Пулково из-за дебошира на борту

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Дебоширом оказался мужчина 1991 года рождения. Его вывели с борта сотрудники полиции после успешно проведённой посадки.

В понедельник, 11 декабря, Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Ташкент, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Причиной такого решения стали действия буйного пассажира. Об инциденте сообщила пресс-служба перевозчика.

Дебоширом оказался мужчина 1991 года рождения. Его вывели с борта сотрудники полиции после успешно проведённой посадки.

Воздушное судно продолжит путь в аэропорт Ташкента после урегулирования инцидента и оформления необходимых бумаг. Пассажирам принесли извинения за неудобства: предполагается, что самолёт совершит посадку в Узбекистане в 13:00 по местному времени.

Ранее мы сообщили о том, что Georgian Airways запустила первые рейсы по маршруту Петербург-Тбилиси.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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