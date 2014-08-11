Boeing из Нью-Йорка экстренно сел в Пулково из-за дебошира на борту

Дебоширом оказался мужчина 1991 года рождения. Его вывели с борта сотрудники полиции после успешно проведённой посадки.

В понедельник, 11 декабря, Boeing 787 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Ташкент, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Причиной такого решения стали действия буйного пассажира. Об инциденте сообщила пресс-служба перевозчика.

Дебоширом оказался мужчина 1991 года рождения. Его вывели с борта сотрудники полиции после успешно проведённой посадки.

Воздушное судно продолжит путь в аэропорт Ташкента после урегулирования инцидента и оформления необходимых бумаг. Пассажирам принесли извинения за неудобства: предполагается, что самолёт совершит посадку в Узбекистане в 13:00 по местному времени.

Ранее мы сообщили о том, что Georgian Airways запустила первые рейсы по маршруту Петербург-Тбилиси.

Фото: Piter.TV