Georgian Airways запустила первые рейсы по маршруту Петербург-Тбилиси

Cамолёты Boeing 737 будут перевозить пассажиров по маршруту дважды в неделю.

В воскресенье, 10 декабря, состоялся первый рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways по маршруту Петербург-Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Представители Georgian Airways отмечают, что компания давно планировала запуск рейса в аэропорт Пулково. Планы удалось осуществить с учётом открытия авиасообщения между Россией и Грузией.

Согласно планам, самолёты Boeing 737 будут перевозить пассажиров по маршруту дважды в неделю. Билеты доступны для приобретения на каждую среду и воскресенье. Такой выбор был обусловлен удобством для пассажиров, желающих совершить стыковку с международными рейсами. Из Тбилиси будет возможно направиться в Париж, Берлин, Ларнаку, Вену и Мюнхен. По информации пресс-службы управляющей компании аэропорта Пулково, к летнему сезону планируется увеличение частоты рейсов до ежедневных.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году в Пулково обслужили более 50 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями.

Фото: Piter.TV